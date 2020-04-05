Шеф Пентагона поддержал отстранение командира авианосца

Министр обороны США Марк Эспер согласен с решением освободить от должности командира атомного авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа стал достоянием гласности. Об этом Эспер заявил в воскресенье в эфире телекомпании СNN.

«У более половины экипажа корабля взяты анализы, у 155 военных моряков результаты анализов положительные», — информировал Эспер. Он заверил, что заболевание, вызываемое коронавирусом, «не потребовало госпитализации» людей на борту «Теодора Рузвельта».

«Что касается освобождения от должности командира корабля, то я поддерживаю это непростое решение исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли. Он обосновал это решение потерей доверия к капитану Крозье из-за его действий», — пояснил министр обороны США. Он заверил, что в настоящий момент «проводится расследование» правильности поступка командира корабля. «В ВМС принято действовать жестко и решительно, отстраняя капитана, доверие к которому утрачено», — подытожил Эспер.

 

| 2020-04-05T19:05:18+00:00 5 апреля 2020, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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