Шеф Пентагона поддержал отстранение командира авианосца

Министр обороны США Марк Эспер согласен с решением освободить от должности командира атомного авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа стал достоянием гласности. Об этом Эспер заявил в воскресенье в эфире телекомпании СNN.

«У более половины экипажа корабля взяты анализы, у 155 военных моряков результаты анализов положительные», — информировал Эспер. Он заверил, что заболевание, вызываемое коронавирусом, «не потребовало госпитализации» людей на борту «Теодора Рузвельта».

«Что касается освобождения от должности командира корабля, то я поддерживаю это непростое решение исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли. Он обосновал это решение потерей доверия к капитану Крозье из-за его действий», — пояснил министр обороны США. Он заверил, что в настоящий момент «проводится расследование» правильности поступка командира корабля. «В ВМС принято действовать жестко и решительно, отстраняя капитана, доверие к которому утрачено», — подытожил Эспер.