Шафаг Мехралиева: «Трамп сильно подвел не только республиканцев, но и все американское сообщество»

События, которые произошли в Вашингтоне, в эти дни говорят миру о том, что в США и даже во всем мире существует кризис демократии. Захват Капитолия населением – это не обычное событие, а скорее символическое, которое говорит о серьезных проблемах в США.

О том, какие процессы развиваются в США, чего от этих процессов стоит ожидать, и как будеn развиваться ситуация дальше, рассказала # эксперт по международным вопросам Азербайджанской Дипломатической Академии Шафаг Мехралиева.

— События, которые произошли в Вашингтоне, войдут в историю США. Очевидно, что это политический кризис? Но почему американцы штурмовали Капитолий?

— Я рассматриваю этот кризис как заключительный акт процесса президентских выборов в США. Именно заключительный. Потому что через несколько дней произойдет инаугурация новоизбранного президента Байдена, и политическая машина Вашингтона вновь вернется к отработанному веками механизму работы своих институтов. Что касается причин этих событий, думаю, то они представляют несколько пластов.

Верхнее и самое заметное, это, конечно, безответственное поведение президента Трампа и его нереальное желание притормозить ход истории за счет группы сторонников. Вспоминается здесь цитата бывшего американского президента Барака Обамы, который как-то правильно подметил, что президент не может знать ответы на все вопросы, но главная задача – это форматировать примерное отношение к вопросам в обществе. В этом плане, Дональд Трамп сильно подвел не только республиканцев, но и все американское сообщество.

Теперь, несмотря даже на определенные выгодные для американцев тренды его президентства последних 4-х лет, для страны он останется в истории далеко не позитивной фигурой. Что касается внутреннего пласта, последние недели после выборов, в течение которых стало известно об абсолютной победе демократов в исполнительной и законодательной системе власти, передают все рычаги управления демократам в Вашингтоне. Не будем забывать, что добрая половина американцев все же голосовала за Трампа и республиканскую партию в ходе последних выборов. Теперь весь этот электорат точно знает, что никакой объем политической активности не сдвинет интересующие их вопросы вперед. Так что последние события были символичным выражением протеста этого лагеря против их полного отсутствия в принятии решений в Вашингтоне как минимум на последующие 2 года.

— Можно ли сказать, что сейчас наблюдается кризис демократии и его институтов? Что есть нужда в реформах системы?

— Это не новый вопрос. Напомню нашумевшее исследование двух американских профессоров — Мартина Гиленса из Пристона и Бенжамина Пейжа из Норсвестерна, по результатам которого они утверждали, что американская демократия изжила себя и переформатировалась в олигархат. Их заключения гласили, что американская государственная политика контролируется не общественными массами, как предполагается конституцией, а экономическими элитами и организованными бизнес-интересами.

Думаю, даже не надо долго искать примеров. Азербайджан прекрасно знает, как это работает во внешней политике, когда армянское лобби направляет государственную политику США на Южном Кавказе, не учитывая национальных интересов США и благо американского общества. Схожие схемы функционируют и во внутренней политике. Множество экспертов предрекали, что выборы 2020 года будут не между демократами и республиканцами, а между демократией и олигархией.

Насколько демократия победила на этих выборах, говорить еще рано. Но учитывая то, о чем я сказала выше про демократическую партию, овладевшую всеми рычагами принятия решений в Вашингтоне, то, скорее всего, мы будем свидетелями очень интенсивного «сезона принятий решений» на федеральном уровне.

Демократы не будут терять время даром и попытаются продвинуть все свои ключевые вопросы в первой половине года. Среди них обязательно будут экономический пакет пандемии и реформы в правоохранительных органах, чтобы доказать американцам, что они – демократы – находятся вне олигархического влияния.

— Но приведут ли эти реформы к коренным изменениям?

— Я не большой оптимист в этом плане. Разница между социальным положением экономических классов в Америке за последние годы сильно увеличилась, а жизнь продолжает дорожать. Для того, чтобы уменьшить этот раскол в стране, нужен будет большой социальный пакет. Социальные реформы никогда не поддерживались республиканцами, а если демократы будут сильно настаивать, то на следующих выборах та же самая добрая половина американского электората, которая голосует за республиканцев, может выдвинуть их в одну из палат конгресса. В таком случае баланс политических сил опять изменится.

— Насколько Трамп объективен, когда он говорит о том, что выборы сфальсифицированы?

— Это очень интересный вопрос. Дело в том, что у каждого штата в Америке всегда были индивидуальные подходы к проведению выборов. Например, в штате Орегон избиратели голосуют по почте аж с 1998 года. А цифровому голосованию, как комфортно это не звучит, доверяют еще не все. Массачусетский Технологический Университет в этом году нашел серьезные проблемы в обеспечении безопасности голосования в штатах Западной Вирджинии и Делавера. Что не удивительно, поэтому даже передовая Америка в этом плане не рискует.

Но, возвращаясь к вашему вопросу, сам факт того, что результаты голосования ноября 2020 года были утверждены Конгрессом только в январе 2021-го, еще раз доказывает, что американское общество держало вопрос под серьезным контролем и мониторингом. В целом, статистика нарушений в американских выборах практически мизерная. Так что, я склонна верить в объективность выборов, а не предположениям уходящего президента США.