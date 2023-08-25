На основе обращения Судебно-правового совета (СПС) сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали Хохраба Пашаева по подозрению в фальсификации документов судебных органов.

Как говорится в сообщении СГБ, ранее судимый за мошенничество, присвоение полномочий должностного лица и подделку документов Пашаев, с ноября 2022 г. вновь представляясь должностным лицом , обманывал граждан, обещая решение их судебных вопросов.

За деньги он выдавал гражданам якобы судебные решения, подделывая QR.

Пашаев привлечен к уголовной ответственности по ст. 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно), 178.2.4 (те же действия с причинением значительного ущерба), 310 (присвоение полномочий должностного лица) и 320.1 (подделка официальных документов) УК.