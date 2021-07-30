Охранник Стив Бьюкет, который убивал кошек на протяжении восьми месяцев в городе Брайтоне в Великобритании, приговорен к тюрьме более чем на пять лет. Об этом сообщает издание Guardian.

54-летний мужчина ранее отрицал 16 пунктов обвинения в нанесении ущерба в связи с убийством кошек и один пункт обвинения в хранении ножа.

Владельцы некоторых кошек, убитых фигурантом, 30 июля присутствовали на слушаниях в суде. Ему вынесен приговор, мужчина пробудет в заключении пять лет и три месяца. По данным следствия, девять кошек были убиты, а также семь ранены.

Мужчина совершал преступления с октября 2018 года по июнь 2019 года до тех пор, пока не попал в объектив камеры видеонаблюдения. Помочь следствию помогли улики, предоставленные одним из хозяев убитого животного.

Во время судебного процесса присяжные заслушали рассказы нескольких владельцев кошек, обнаруживших, что их питомцы пострадали на пороге их дома.

Вынося приговор Бьюкету, судья Джереми Голд, подчеркнул, что его поведение было «очень жестоким».

Нож с кровью на нем котенка и ДНК Бьюкета на рукоятке обнаружили дома у охранника.

Владельцы убитых котов поприветствовали решение суда, надеясь, что в тюрьме серийному преступнику предоставят психологическую помощь.