Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Еще 500 миллиардов долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от последствий коронавируса. В эту сумму войдут и средства для поддержки пассажирских авиаперевозчиков (25 миллиардов) и 17 миллиардов на займы «предприятиям, важным для поддержания национальной безопасности», то есть прежде всего для Boeing, которая оказалась в сложной ситуации из-за проблем с самолетом Boeing 737 Max и падением спроса в принципе на фоне почти полного прекращения полетов.(РИА Новости)