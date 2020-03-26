Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
Обсуждение законопроекта шло несколько дней, а президент США Дональд Трамп заранее обещал подписать документ, как только он поступит к нему на стол. Перед этим закон должен еще пройти через палату представителей, голосование в которой может состояться в пятницу.
Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов на непосредственную борьбу с вирусом.