Сенат США принял новый пакет поддержки экономики еще на $500 млрд

Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Уточняется, что пакет был принят сенатом единогласно. Теперь его предстоит принять палате представителей, а также подписать главе государства Дональду Трампу.

Согласно законопроекту, $321 млрд выделяется на продолжение программы поддержки малого бизнеса, $60 млрд на другую программу помощи бизнесу при ЧС, $75 млрд на поддержку больниц и системы здравоохранения и еще $25 млрд на расширение тестирования на COVID-19.

В марте конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на $2 трлн.