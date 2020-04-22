Сенат США принял новый пакет поддержки экономики еще на $500 млрд

Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Уточняется, что пакет был принят сенатом единогласно. Теперь его предстоит принять палате представителей, а также подписать главе государства Дональду Трампу.

Согласно законопроекту, $321 млрд выделяется на продолжение программы поддержки малого бизнеса, $60 млрд на другую программу помощи бизнесу при ЧС, $75 млрд на поддержку больниц и системы здравоохранения и еще $25 млрд на расширение тестирования на COVID-19.

В марте конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на $2 трлн.

| 2020-04-22T02:20:49+00:00 22 апреля 2020, 06:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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