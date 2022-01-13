Предложенный группой сенаторов-демократов законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины предполагает, помимо прочего, введение санкций в отношении российского президента Владимира Путина, а также премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС России и других представителей военного руководства, передает ТАСС.

Она получила название «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Для принятия законопроекта его должны будут утвердить обе палаты Конгресса, после чего он поступит на подпись главе государства.