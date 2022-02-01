Выполнение так называемых минских соглашений может привести к разрушению Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки — а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — сказал секретарь СНБО.

По его словам, давление западных стран на Украину с целью выполнения этих договоренностей спровоцирует нестабильность в стране.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия на это рассчитывает», — заявил Данилов.

Он считает, необходимо подписать новый реализуемый документ, который мог бы заставить президента России Владимира «Путина просто отвести свои войска и танки». (gazeta.ru)