Сегодня в Грузии объявлен день траура в связи с оползнем, произошедшим 3 августа возле курортной зоны Шови в муниципалитете Они, Грузия.

Как сообщает Грузия Онлайн, в связи с этим на всей территории страны были спущены флаги на государственных и правительственных зданиях, административных зданиях, отменены развлекательные программы.

Траур продлится до 20:00 8 августа.

Отметим, что в результате трагедии были найдены тела 18 погибших, а поиски около 20 человек продолжаются. Опознаны 14 погибших, среди них 18-летняя этническая азербайджанка Самира Исаева из Рустави, а также один гражданин России.