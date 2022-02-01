Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник утром побеседует по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщил, по информации Голоса Америки, в понедельник официальный представитель Госдепартамента.

«Мы ожидаем, что у госсекретаря будет возможность побеседовать по телефону с министром иностранных дел Лавровым», – сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает узнать от министра иностранных дел России Сергея Лаврова первоначальную реакцию Москвы на переданные ей ранее соображения Вашингтона по безопасности в Евроатлантике, при этом американская администрация считает ключевым моментом рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным письменных предложений Соединенных Штатов.

Это будет первый прямой контакт между двумя дипломатами с тех пор, как на прошлой неделе Вашингтон представил письменные ответы на требования России по поводу гарантий безопасности в условиях кризиса вокруг Украины.