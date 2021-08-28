Иностранный ударный беспилотник пролетел в пятницу, 27 августа, в Харьковской области. Об этом заявила 28 августа Служба безопасности Украины (СБУ).

«В связи с этим случаем просим вас адекватно реагировать на законные требования сотрудников правоохранительных органов», — говорится в обращении ведомства в Facebook.

СБУ призвала граждан сообщать о лицах, интересующихся объектами инфраструктуры, органами власти и военными объектами и использующими для этого беспилотники.

При этом в ведомстве не привели данных, откуда именно прибыл летательный аппарат.

Накануне сообщалось о планах Белого дома выделить $60 млн из средств Пентагона для помощи Украине. Деньги направят на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку.

В апреле 2020 года в Украине испытали радар, способный обнаруживать беспилотники на разных высотах. Мобильный 3D-радиолокатор кругового обзора 90К6Е Предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах (aif.ru)