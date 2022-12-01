Сегодня сборная Марокко в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре обыграла Канаду со счетом 2:1.

Уже на четвертой минуте счет открыл полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. Менее, чем через 20 минут, марокканцы увеличили свое преимущество. Гол на счету Юссефа Эн-Несери. За пять минут до перерыва защитник африканской команды срезал мяч в свои ворота, установив окончательный счет.

Благодаря этой победе марокканцы набирают семь очков и с первого места выходят в плей-офф чемпионата мира. Для них это событие стало историческим. Лишь один раз сборная Марокко выходила из группы на «мундиале» — в 1986 году.

Второе место в группе заняла сборная Хорватии. Сегодня подопечные Златко Далича сыграли вничью с Бельгией. Бронзовые призеры прошлого чемпионата мира заняли третье место. Четвертой стала сборная Канады. (Газета.Ру)