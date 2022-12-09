Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Хорватии. Встреча, прошедшая на «Городском стадионе» в Аль-Райяне, закончилась победой хорватов после серии пенальти.

В основное время команды не смогли открыть счет. В добавленное время к первому экстратайму нападающий сборной Бразилии Неймар забил первый гол в матче. Уже в конце второго дополнительного тайма хорват Бруно Петкович сравнял счет и перевел встречу в серию пенальти. где сильнее оказалась сборная Хорватии.

Таким образом, хорватские футболисты в полуфинале мундиаля встретятся с победителем матча Аргентина — Нидерланды, который состоится сегодня, 9 декабря, в 23:00 по бкинскому времени.

В других четвертьфинальных матчах Марокко сыграет с Португалией, а сборная Франции проведет встречу с Англией.