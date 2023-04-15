Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет распространили совместное заявление в связи с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

В заявлении говорится, что сборная отказалась от участия в соревнованиях.

В качестве причины указывается неспособность Армении обеспечить безопасность: «В тех условиях, которые царят в Армении, в атмосфере ненависти, неспособности обеспечить безопасность, а также из-за психологического давления нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение».

В заявлении отмечается, что совершение такого варварского акта на церемонии, в которой принял участие премьер-министр Армении, и поддержка подобного действия со стороны армянской общественности, представление лица, совершившего данный акт, в качестве героя, являются ярким примером этнической ненависти, расизма, ксенофобии, азербайджанофобии в этой стране, и полностью противоречат благородным целям и принципам спорта, пропагандирующего мир и взаимопонимание между народами: «Политизация спорта абсолютно неприемлема. Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении».

В заявлении говорится, что произошедшее событие свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов.