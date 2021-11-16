Азербайджанская молодежная сборная U-21 года провела свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата Европы.

Как передает во вторник Trend, подопечные Милана Обрадовича принимали своих команду Норвегии.

Матч прошел на стадионе Bakcell Arena. Счет открыли на 4-й минуте гости — отличился Йохан Хове. Второй гол в ворота азербайджанской сборной забил на 53-й минуте Осаме Сахрауи. Единственный гол сборной Азербайджана забил Исмаил Зульфугарлы на 80-й минуте.

Отметим, что сборная Азербайджана занимает 5-е место в группе А с 1 очком в 6 играх. Норвегия и Хорватия с 15 очками делят 1-2 места.