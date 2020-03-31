СБ ООН на время пандемии будет голосовать по резолюциям по новой системе

Совет Безопасности ООН на период пандемии коронавируса впервые вводит систему голосования по электронной почте. Об этом сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сейчас предусмотрена схема с письменным голосованием, в которой проект резолюции бросается в «синьку» (т. е. готовый документ выносится на рассмотрение делегаций до процедуры голосования), после этого страны — члены СБ информируют СКАД о своей позиции по этому проекту в течение 24 часов, — информировал он. — Когда все голоса аккумулированы, СКАД (SCAD — отдел по делам Совета Безопасности) сообщает об итогах голосования председателю СБ. Это нужно для того, чтобы никто не пытался повлиять на выбор других — в зале мы все голосуем одновременно, нет возможности посмотреть заранее, кто как проголосовал. Сейчас СКАД гарантирует конфиденциальность в этом вопросе».

Дипломат пояснил, что российская сторона с самого начало подтверждала готовность «приезжать в зал Совета Безопасности для голосований». «Для нас самой проблематичной из всех временных схем стала именно схема голосования», — продолжил он.

«Мы не хотели создавать прецедента удаленного голосования по видеосвязи, — подчеркнул зампостпреда. — По разным причинам: она не прописана в Уставе ООН, есть правовые проблемы, проблемы с безопасностью, технически система часто «слетает». Это был неуклюжий вариант, и мы стремились его избежать, и нам это удалось».(ТАСС)