Президент Молдавии Майя Санду не увидела новых причин для беспокойства из-за российских войск в Приднестровье. Об этом она сообщила в интервью румынскому телевидению, передает «Интерфакс».

Санду прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о подготовке российскими военными провокаций. «У нас нет доступа в Приднестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих», — сказала она.

Однако, по словам президента, Кишинев мониторит ситуацию. «У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства», — отметила Санду, которая не раз выступала за полный вывод российских войск из Приднестровья (lenta. ru)