Южнокорейская Samsung показала складывающиеся дисплеи для мобильных устройств нового поколения. Ролик с гаджетами опубликован на YouTube.

В отличие от линеек Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, разрабатывающаяся новинка может складываться в двух местах. Устройство представили на выставке International Meeting for Information Displays (IMID 2021) в Сеуле.

7,2-дюймовый OLED-экран можно сложить и работать только с его частью, либо раскрыть полностью и использовать весь дисплей, в том числе для нескольких приложений сразу. (gazeta.ru)