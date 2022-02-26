Самолет специального летного отряда «Россия» с официальной делегацией Госдумы не получил разрешения для пролета в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он уточнил, что самолет Ил-96 с делегацией Госдумы возвращался с Кубы. На борту судна, помимо Слуцкого, находились спикер Вячеслав Володин, глава комитета по обороне Андрей Картополов, первый вице-спикер Иван Мельников, председатель комитета по туризму Сангаджи Торбаев, глава комитета по науке Сергей Кабышев, первый замглавы фракции «Справедливой Россия — За правду» Олег Нилов и председатель комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

Из-за запрета лететь над Швецией и Финляндией самолет сделал крюк, зайдя на территорию России через Мурманск. Затем борт благополучно приземлился в аэропорту Внуково-2.

Ранее сразу несколько стран Европы объявили закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Среди них — Латвия, Эстония, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания. Такое решение связано с проведением Россией специальной операции в Донбассе, о которой президент Владими Путин 24 февраля (lenta. ru)