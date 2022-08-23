Убийство дочери Александра Дугина Дарьи было раскрыто, как говорится, по горячим следам. Следствие не стало рассматривать различные версии, а сосредоточилось на одной — украинской. Тем более, что еще до окончания такого скоротечного расследования из высших политических кругов и в информационном пространстве ясно указали на участие украинских спецслужб, а конкретно Службы безопасности Украины (СБУ).

Тем не менее, напрашиваются и другие варианты, в той или иной степени связанные или пересекающиеся.

Почему-то совсем не рассматривается финансовая версия. Ведь Александр Дугин, как и его дочь, в той или иной мере были возле денежных ручейков и вполне возможно с кем-то не поделились, кому-то не уступили и вообще пересеклись интересы разных спецслужб. В так называемых республиках Донбасса, а теперь и на оккупированных территориях Украины между ФСБ и ГРУ ведутся масштабные сражения за контроль не только над территориями, но и за денежными потоками.

То, что Дугин и, возможно, его дочь были связаны со спецслужбами даже доказывать не нужно. Без этого, ни в какие властные московские кабинеты доступа нет per definitionem — по определению. Он же вхож, хотя степень его приближения к Путину, конечно, преувеличена.

Однако вернемся к украинской версии. Здесь следует понять самый главный момент. В чем цель, и какая польза от осуществления такого террористического акта.

С целью очень большие проблемы. Слишком мелкие и малоизвестные фигуры, по крайней мере, в Украине Дугин и его дочь. О них и в России мало кто знал до 20 августа, а в Украине и подавно. Тем более, что украинским спецслужбам прекрасно известен реальный политический вес отца и дочери, маргинальность их как политических фигур даже на правом фланге российской политики.

Теперь о пользе. Западные партнеры категорически не поддерживают террор в любом виде. Ставить под угрозу сотрудничество с ними просто самоубийственно. Если же говорить о переносе боевых действий, например, в Крым, то удары по военным объектам и инфраструктуре гораздо более действенный механизм, как по цели, так и по результатам. К тому же это легитимно и партнерами признается. Стоит ли затевать достаточно сложную операцию с привлечением серьезных сил и средств ради сомнительной цели и не менее сомнительных результатов.

Теперь о вопиющих нестыковках в известных материалах следствия.

Во-первых, почему-то на охраняемой служебной парковке, где была машина Дугина, были отключены камеры наблюдения. Случайность? Не исключено, но все равно следовало бы выяснить причину и тогда многое прояснилось.

Во-вторых, на охраняемую парковку мог пройти только человек с удостоверением спецслужб — ФСБ, ГРУ, Федеральной службы охраны (ФСО), и т.д. Отсюда следующая нестыковка.

В-третьих, зачем машину Дугина минировали на большом фестивале, а не у дома, где некоторое время проживали пропагандистка и как уверяет следствие агент украинского СБУ Наталия Вовк? Рисков для украинки было бы меньше, чем с минированием на охраняемой ФСО парковке, куда посторонним вход категорически запрещен.

В-четвертых, вроде сразу после взрыва Вовк вместе с дочерью Софией Шабан на автомобиле Mini Cooper выехали с парковки. Очень странно, что их выпустили, ведь элементарное действие охраны всех впускать и никого не выпускать. Ведь они свидетели и как минимум их должны были допросить следователи.

Дальше начинается просто карнавал фейков. Организация волонтеров (?!) «НемеZида» опубликовала служебное удостоверение Наталии Вовк. Из него следует, что она состоит на службе в полку «Азов». Хотя номер ее части относится к другому подразделению Национальной гвардии Украины (НГУ).

Характерная деталь. Вовк сфотографирована в парадной форме НГУ, но бойцы «Азова» фотографируются в полевой. Такова традиция и она неукоснительно соблюдается. Все очень напоминает так называемую визитку Яроша. Это лидер украинских правых радикалов, которым до сих пор в России пугают детей. Он всегда занимал в украинском политикуме маргинальное положение, хотя в первый период российской агрессии в 2014 году сформировал добровольческий батальон. Сейчас Ярош на фронте.

В 2014-15 гг. на Донбассе постоянно находили так называемые визитки Яроша, что доказывало с точки зрения российской пропаганды подрывную роль украинских националистов. В Украине выражение «визитка Яроша» стало символом плохой работы российских пропагандистов и спецслужб.

И тут возникает целый ряд вопросов. Если у российских спецслужб была копия удостоверения Вовк, то почему ее пропустили на территорию России 23 июля. Хотели проследить? Возможно, но тогда почему дали возможность уехать в Эстонию через Псков. Потеряли след и не нашли на охраняемой парковке? Сомнительно.

Взрыв машины Дугиной произошел поздно вечером 20 августа, а границу Эстонии Вовк с дочерью пересекли в полдень 21. Ехали быстро, но не очень гнали. Почему-то никто в Москве не позаботился, чтобы передать данные Вовк пограничникам. Или хотели, чтобы она спокойно уехала.

И последнее. Неужели в СБУ не нашлось другого агента, кроме состоящей по российской версии в националистическом полку «Азов» Наталии Вовк. Что-то не очень сходится. Ведь украинские спецслужбы и это признают в России доказали и неоднократно свой профессионализм.

Вариант ответа на вопрос, почему Вовк дали спокойно уехать из России состоит в том, что из дочери Дугина, а возможно самого Дугина планировали сделать сакральную жертву.

Все произошло буквально накануне судилища над бойцами полка «Азов» взятых в плен в Мариуполе в мае. В России наблюдается резкое падение интереса к войне в Украине и такое же уменьшение числа зрителей пропагандистских телеканалов. Для администрации российского президента это очень настораживающий тренд.

Убийство с обвинением агентов полка «Азов» призвано подстегнуть интерес к процессу в Мариуполе, взвинтить общественную атмосферу и дать обществу новые аргументы к продолжению войны в Украине.

Писать и говорить о взрывах в Крыму не очень выгодно с пропагандистской точки зрения. Можно нарваться на неудобные вопросы об эффективности ПВО и других Wunderwaffe — чудо-оружии, о которых так любит распространяться Путин. Другое дело убийство в данном случае дочери известного в узких кругах отца. Как тут не вскипеть ярости благородной.

Однако и это далеко не все и тоже имеет отношение к войне в Украине.

Как мы уже писали, в Кремле все больше задумываются о вариантах отползти из Украины, что грозит в том или ином виде потерей лица. И тогда все эти патентованные и идейные имперцы, которые действительно верят в величие России и требуют захватить Украину через войну до победного конца, поднимут жуткий крик «Измена!» (по-украински «Зрада!»).

Это может испортить переобувание в воздухе главных телепропагандистов, которые без изменения интонаций объяснят как гениально Путин остановил войну в самый выгодный для России момент, вернул ребят домой.

Чтобы эти самые имперцы не мешали осуществить такую грандиозную пропагандистскую операцию их надо либо заткнуть, что сложно, либо убрать. Похоже, что началась их зачистка.

Недавно был выброшен из окна известный идейный монархист и пропагандист Егор Просвирин. Теперь под раздачу попала дочь Дугина. Двум заметным персонажам Захару Прилепину и Игорю Гиркину (Стрелкову) следует учитывать, что они могут стать следующими сакральными жертвами.

Как писала известный публицист Юлия Латынина в «Новой газете. Европа», похоже на события связанные с убийством Кирова. Тогда в нем обвинили не только партийных противников Сталина, но и иностранные разведки. Особенно польскую и германскую.

С либеральной оппозицией в России покончено, теперь принялись за правых радикалов. И это далеко не конец.