Операция по эвакуации известного афганского режиссера Сахры Карими из Кабуле в Киев стала прекрасным примером того, как Украина и Турция могут способствовать укреплению друг друга. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в режиме видеоконференции, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Анадолу».

«Это была совместная с друзьями из Турции операция по инициативе Украины. Она стала прекрасным примером того, как наши страны могут способствовать укреплению друг друга», — сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Карими была эвакуирована из Афганистана на самолете ВВС Турции.

По его словам, Киев попросил турецкую сторону выделить в самолете место для Карими и членов ее семьи.

Ранее известный афганский режиссер Сахра Карими выразила благодарность в своем Twitter властям Турции и Украины, посольству Словакии в Тегеране и Словацкой киноакадемии за содействии в ее эвакуации вместе с 11 афганцами из Кабула.