Саакашвили предупредил украинцев о тяжелых временах из-за коронавируса

Украина из-за коронавируса потеряет не менее десяти процентов своей экономики, а следующие полгода после окончания пандемии страна будет жить в шоковом режиме. С таким заявлением в эфире ток-шоу «Свобода слова» выступил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
По его словам, полмиллиона украинцев в Европе, которые остаются без работы, в ближайшее время вернутся на родину. В этой связи Саакашвили призвал официальный Киев готовить налоговые льготы, иметь четкую правительственную программу по снижению налогов, по стимулированию возвращающихся на родину и по кредитованию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения и границ из-за распространения коронавируса. Он призвал находящихся за границей сограждан вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор, пока не приостановлено авиасообщение.(РИА Новости)
| 2020-03-15T10:04:50+00:00 15 марта 2020, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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