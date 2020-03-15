Саакашвили предупредил украинцев о тяжелых временах из-за коронавируса

Украина из-за коронавируса потеряет не менее десяти процентов своей экономики, а следующие полгода после окончания пандемии страна будет жить в шоковом режиме. С таким заявлением в эфире ток-шоу «Свобода слова» выступил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

По его словам, полмиллиона украинцев в Европе, которые остаются без работы, в ближайшее время вернутся на родину. В этой связи Саакашвили призвал официальный Киев готовить налоговые льготы, иметь четкую правительственную программу по снижению налогов, по стимулированию возвращающихся на родину и по кредитованию.