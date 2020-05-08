Саакашвили поинтересовался на чем отозванный посол будет добираться до Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавивший Исполнительный комитет реформ, прокомментировал решение грузинской стороны отозвать своего посла из Украины. На странице в Facebook Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нацелен на развитие отношений с Грузией, вне зависимости от того, кто находится у власти в этой стране.

«А можно нескромный вопрос? На чем этот посол, которого «отозвали», будет добираться домой? Если серьезно: 1. Президент Зеленский за то, чтобы Украина развивала отношения с Грузией при любой власти там, и я это полностью поддерживаю. Это мудрая государственная позиция. 2. Грузинский народ не позволит ни одной власти Грузии хоть на столечко ухудшить отношения с Украиной или даже намекать на это», – подчеркнул Саакашвили.

Он считает, что между Грузией и Украиной все равно будут близкие и дружественные отношения, и этому «просто нет другой альтернативы». (gordonua.com)