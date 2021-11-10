Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что некоторые представители политических партий могли помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание горсуда, а также из-за рисков ухудшения состояния здоровья политика в связи с его длительной голодовкой, заявили в Специальной пенитенциарной службе страны.

Власти Грузии не разрешили допуск Саакашвили на заседание по своему судебному делу о разгоне акции 2007 года и завладении телекомпанией «Имеди» было назначено на 13.00. В здание суда из представителей СМИ пустили лишь оператора и журналиста грузинского Первого канала. Адвокат бывшего президента Бека Басилая заявил, что будет требовать прямой трансляции заседания суда.

Служба отмечает, что Служба госбезопасности Грузии ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из Руставской тюрьмы, куда он изначально был помещен, так как по существующей информации, активисты и сторонники Саакашвили планировали блокировать подъездные дороги и устроить хаос.