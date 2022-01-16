В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 17 января.

Как передает Национальная гидрометеорологическая служба, с ночи с 16 на 17 января в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается снег, днем дождь. Во второй половине дня местами усилится северо-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем 1-3° тепла, к вечеру местами до 1° мороза. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в ближайшие дни на Абшеронском полуострове южный ветер будет часто меняться с северным, ожидаются колебания атмосферного давления, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

17 января в южных и восточных районах Азербайджана ожидаются осадки, снегопад, местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.