В России с 1 октября перестанет работать популярный сервис аудиокниг Storytel, сообщает издание «Медиазона». Подписчики сервиса получили письма, в которых шведский сервис уведомляет о своем закрытии для российских пользователей. Их подписки будут аннулированы; тем, кто оплатил подписку вперед, вернут деньги.

Storytel — один из крупнейших стриминговых сервисов с аудиокнигами. Он работал в России с 2017 года, а к 2018 году занимал уже 15% всего рынка аудиокниг. Согласно сайту приложения, в их библиотеке было более 700 тысяч аудиокниг и электронных книг на разных языках, а также подкасты. В мире на Storytel подписано более миллиона человек.

После начала военного вторжения России в Украину Storytel приостановил производство и приобретение контента для российского рынка, но продолжал предоставлять российским клиентам доступ. (svoboda.org)