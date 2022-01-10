Азербайджан в лице Нурсултана Назарбаева теряет лучшего покровителя в ОДКБ, заявил Sputnik бывший посол Армении в Казахстане Ара Саакян.

На неофициальном общественном уровне и в СМИ Азербайджан негативно воспринял вмешательство ОДКБ в ситуацию в Казахстане.

«Азербайджан теряет своего лучшего покровителя – Нурсултана Назарбаева. Баку должен быстро (сейчас там занимаются этим) переформатироваться, пересмотреть свою политику с Казахстаном», — сказал Саакян.

По его словам, в Азербайджане понимают, что происходит что-то очень важное, они выпадают из процесса. Перед Баку стоит задача — ни в коем случае не потерять Казахстан. Та же задача стоит перед Анкарой.

Любопытные, конечно, размышления, только вот одного не сообщил армянский дипломат – а зачем вообще Азербайджану какой-либо покровитель в ОДКБ? Признаем, не такая уж это сверхавторитетная международная организация, чтобы задумываться о подобных вещах. Кроме того, на двустороннем уровне у Азербайджана отношения с большинством членов этого объединения вполне себе ровные, нормальные, если не сказать дружественные. Так что, злорадство дипломата Саакяна не имеет под собой никакого базиса, а уже это свидетельствует не в пользу его профессиональной пригодности. Возможно, так он рассчитывает воодушевить армянскую аудиторию хоть какой-то «победой» над Азербайджаном, но сценарий подобран смешной и странный. Тут, как говорится, всё на виду. Обмануть такими статейками можно только самую невзыскательную, неначитанную часть армянской аудитории. Неужели только на них и делают расчет Sputnik Армения и бывший посол в Казахстане? Как еще можно охарактеризовать цель и задачи этого выступления и ему подобных?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета:

— С каких это пор Азербайджану понадобились покровители из ОДКБ? Азербайджан не боится потерять кого-либо в ОДКБ или в какой-то другой международной структуре, потому что мы выстраиваем свои внешнеполитические приоритеты в таком формате, который отвечает прежде всего нашим национальным интересам, и в то же время учитывают интересы других стран, партнеров, союзников, международных организаций, в которых мы активно участвуем.

Наша территориальная целостность признается практически всем мировым сообществом, и в том числе Казахстаном. Если армянские дипломаты в этом сомневаются, то они могут убедиться в этом на примерах дальнейшего сотрудничества Азербайджана с этой страной. Мы добились, путем выдвижения своих внешнеполитических инициатив, относительной стабильности в регионе Южного Кавказа в формате «3 + 3», договоренностей с отдельными соседними государствами, и я думаю, что такие же форматы и такой же курс будет реализовываться и в отношении стран Центральной Азии, ОДКБ и, в частности, в отношении Казахстана.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Много чести комментировать нелепые словеса второстепенного армянского дипломата. Это армяне привыкли искать себе зарубежных покровителей, тогда как Азербайджан выстраивает партнерство на основе взаимных интересов. В этом отношении, независимо от протекающих в Казахстане процессов и отхода от власти Нурсултана Назарбаева, этническая, религиозная, географическая близость наших стран обуславливает сохранение и углубление стратегического партнерства Азербайджана и Казахстана, и персональные перемены на высших ступенях власти радикально изменить данную парадигму без нанесения ущерба интересам собственной страны не могут. А вашим читателям я рекомендовал бы не принимать всерьез всякие злонамеренные измышления российского пропагандистского холдинга, возглавляемого Марго Симоньян, с весьма дурной репутацией, тем более в версии, издаваемой для армянской аудитории.