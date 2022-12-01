В Баку и на Абшеронском полуострове после короткого перерыва, ожидаемого 2 декабря, с 3 по 7 декабря прогнозируются переменные дожди.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в отдельных местах полуострова возможен ливневый дождь.

Северо-восточный ветер временами усилится до 15-17 м/сек.

Температура воздуха снизится на 2-3°, ожидается 5-8° градусов тепла.

В районах Азербайджана с 3 по 7 декабря установится нестабильная погода, местами ожидаются дожди, в горных территориях снег, местами интенсивный.

Северо-восточный ветер временами усилится до 15-17 м/сек.

Температура опустится на 2-3° , в низменных районах 7-12° тепла, в горных районах ожидается 0-5° мороза.

В реках может повыситься уровень воды.