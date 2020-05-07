С июля Грузия откроется для иностранных туристов

Грузия будет готова принимать иностранных туристов с 1 июля, заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства в четверг, сообщает «Спутник-Грузия».

Это значит, что к этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиасообщение, прерванные из-за угрозы распространения коронавируса.

«С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними странами, а также сделаем безопасные коридоры с интересными для туризма странами», — сказал Гахария.