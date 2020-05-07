С июля Грузия откроется для иностранных туристов

Грузия будет готова принимать иностранных туристов с 1 июля, заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства в четверг, сообщает «Спутник-Грузия».
Это значит, что к этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиасообщение, прерванные из-за угрозы распространения коронавируса.
«С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними странами, а также сделаем безопасные коридоры с интересными для туризма странами», — сказал Гахария.
В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране введено чрезвычайное положение.
По последним данным, COVID-19 в Грузии диагностирован у 615 человек, 9 пациентов скончались.