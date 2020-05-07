С июля Грузия откроется для иностранных туристов

Грузия будет готова принимать иностранных туристов с 1 июля, заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства в четверг, сообщает «Спутник-Грузия».

Это значит, что к этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиасообщение, прерванные из-за угрозы распространения коронавируса.

«С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними странами, а также сделаем безопасные коридоры с интересными для туризма странами», — сказал Гахария.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране введено чрезвычайное положение.

По последним данным, COVID-19 в Грузии диагностирован у 615 человек, 9 пациентов скончались.

| 2020-05-07T17:55:47+00:00 7 мая 2020, 19:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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