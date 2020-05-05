Руководство США предупредило штаты о вмешательстве РФ в выборы

Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупредило о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Меморандум называется «Возможная российская тактика в преддверии выборов в США 2020 года».

В нем говорится, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа опасаются относительно возможных вмешательств Москвы в американскую политику. Также в нем представлены восемь «методов вмешательства» — опасных и умеренных.

Отмечается, что Россия якобы способна взломать и украсть информацию о выборах. Также Кремль обвиняют в том, что посредством «контролируемых» СМИ он может распространить выгодные ему медиа-материалы.

Среди умеренных угроз — манипуляция базой данных избирателей и др.(Газета.Ru)