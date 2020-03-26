Рухани не исключил «второй волны» пандемии коронавируса

Иран преодолел первую волну пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19), однако после возвращения граждан с каникул в связи с праздником Новруз, страну может захлестнуть вторая волна заражения.

Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства в Тегеране, сообщает Анадолу.

По его словам, с целью предотвращения новой волны пандемии коронавируса власти предпринимают решительные меры.

«Могут быть закрыты все сады и парки. Не будут проводиться традиционные церемонии, приуроченные к 13 дню Новруза, под запрет попадут пикники. У нас нет другого выхода, кроме как предотвратить дальнейшую эпидемию. Жители Ирана должны знать, что эти меры принимаются ради их блага»,- сказал Рухани.

По его словам, на заседании Национального совета Ирана по противодействию коронавирусу принято решение усилить ограничительные меры, подготовлен план, который вступил в силу 25 марта. «С завтрашнего дня жители Ирана должны быть готовы к новым ограничениям»,- подчеркнул президент.

При этом он акцентировал внимание на том обстоятельстве, что все основные потребности жителей страны будут удовлетворены.

По состоянию на утро 25 марта в Иране коронавирусом заражено 24 811 человек, 1934 человек скончались.