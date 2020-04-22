Роухани поддержал идею о саммите Россия-Иран-Турция по видеосвязи

«Необходимо прилагать усилия, направленные на то, чтобы народ Сирии и страны региона жили в стабильной обстановке. Надеюсь, что усилия трех стран приведут к установлению мира, комплексной безопасности в регионе в интересах все стран», — сказал Роухани.