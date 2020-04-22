Роухани поддержал идею о саммите Россия-Иран-Турция по видеосвязи

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и поддержал его идею о саммите астанинской тройки в формате видеоконференции.
Разговор состоялся в среду после того, как накануне Роухани обсудил сирийский вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
«Необходимо прилагать усилия, направленные на то, чтобы народ Сирии и страны региона жили в стабильной обстановке. Надеюсь, что усилия трех стран приведут к установлению мира, комплексной безопасности в регионе в интересах все стран», — сказал Роухани.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте президента Ирана, «Роухани приветствовал предложение президента Турции о проведении саммита Иран-Турция-Россия в рамках астанинского процесса, а также проведение совета сотрудничества высшего уровня между Ираном и Турцией в формате видеоконференции».(РИА Новости)