Роухани поддержал идею о саммите Россия-Иран-Турция по видеосвязи

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и поддержал его идею о саммите астанинской тройки в формате видеоконференции.
Разговор состоялся в среду после того, как накануне Роухани обсудил сирийский вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
«Необходимо прилагать усилия, направленные на то, чтобы народ Сирии и страны региона жили в стабильной обстановке. Надеюсь, что усилия трех стран приведут к установлению мира, комплексной безопасности в регионе в интересах все стран», — сказал Роухани.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте президента Ирана, «Роухани приветствовал предложение президента Турции о проведении саммита Иран-Турция-Россия в рамках астанинского процесса, а также проведение совета сотрудничества высшего уровня между Ираном и Турцией в формате видеоконференции».(РИА Новости)
| 2020-04-22T18:15:13+00:00 22 апреля 2020, 18:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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