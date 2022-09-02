На фоне ухудшения экономической ситуации в стране россияне начали менять свои покупательские привычки. Летом 2022 года значительно вырос спрос на товары для дома, дачи, рыбалки и охоты. Об этом свидетельствуют результаты исследования ЮMoney, с которыми ознакомились The Moscow Times.

По данным компании, с 1 июня по 31 августа общее число онлайн-покупок в магазинах, принимающих оплату через ЮKassa, повысилось на 15% в сравнении с таким же периодом в прошлом году, а обороты платежей — на 3%.

Наиболее заметными стал интерес граждан к товарам для дома и дачи: число таких покупок взлетело в 6,5 раза, обороты платежей увеличились в 27 раз, а средний чек — в 4,2 раза, до 16 250 рублей.

Большой популярностью также стали пользоваться рыболовные снасти и охотничье снаряжение — рост спроса на них четырехкратный, а обороты возросли в 2,8 раза. При этом средний чек сократился на четверть, до 12 147 рублей.

В страховой компании «Росгосстрах» также зафиксировали повышенное внимание россиян к дачам и огородам: две трети участников опроса в этом году расширили площадь своих грядок или поставили новые теплицы. Каждый шестой задумался над разведением сельскохозяйственных животных. Больше половины дачников зарабатывают на фермерстве либо собираются это делать.

Согласно данным исследовательского проекта «Хроники», в конце марта каждый третий житель страны заметил снижение своих доходов, половина респондентов ожидала дальнейшего ухудшения своего материального положения.