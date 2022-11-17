Утром в четверг, 17 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по Украине.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, около 8 утра были запущены первые ракеты.

С 7:30 до 8:00 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Около 8:30 «Суспільне Дніпро» сообщило, что в городе слышны звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что в некоторых районах Днепра исчезло электроснабжение.

По информации ОПУ, в Днепре есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно – один пострадавший.

Около 9:15 стало известно, что россияне атаковали объект инфраструктуры в Одесской области.

«Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях», – призвал глава ОВА Максим Марченко.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО.