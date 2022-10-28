Российские оккупанты крадут медицинское оборудование, машины скорой помощи и закрывают больницы на захваченных территориях. Прежде всего это касается Херсонской области, которую россияне пытаются превратить в зону отчуждения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям… Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения», – сказал президент Украины.

Кроме того, российские оккупанты демонтируют на захваченных территориях всю имеющуюся систему здравоохранения и давят на врачей.

«Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой – просто все… Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России», – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Министерство иностранных дел Украины информирует международные организации и партнеров об этом «новом эскалационном шаге оккупантов». (unian.net)