На фоне полномасштабной войны России против Украины минобороны РФ заявило о проведении учений ядерных сил в Ивановской области.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Укринформ.

«В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Тейковского соединения РВСН (Ракетных войск стратегического назначения — ред.) совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений», — говорится в сообщении.

По информации минобороны, к учениям привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники. «Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», — заявляют в российском ведомстве.

РВСН являются главным компонентом российских стратегических ядерных сил и предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии. Их основу составляют комплексы «Ярс», способные поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Они оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.