Россия не позволит США приватизировать Луну, заявил Рогозин

«Роскосмос» не позволит Соединенным Штатам приватизировать Луну, заявил в понедельник глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В начале апреля Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. «Роскосмос» тогда назвал эти планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.
«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противоречит международному праву», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда«.
Он напомнил, что на 2021 год запланирована отправка к Луне первой российской автоматической миссии. Россия, тогда еще СССР, последний раз отправляла аппарат к Луне в 1976 году.(РИА Новости)