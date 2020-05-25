Россия не позволит США приватизировать Луну, заявил Рогозин

В начале апреля Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. «Роскосмос» тогда назвал эти планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.