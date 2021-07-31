Министерство иностранных дел МИД России направило Украине ноту, потребовав выполнения Киевом международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Уточняется, что нота была направлена «в связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле»». «Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом», — отметили в МИД.

Ранее в июле стало известно о демонтаже Монумента славы Советской армии, открытого во Львове в 1970 году в память о победителях над нацизмом. В 2018 году исполком Львовского горсовета признал стелу монумента славы аварийной (lenta.ru)