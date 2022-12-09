Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.заяуил, что несмотря на напряженные отношения между странами, Россия и Соединенные Штаты могут взаимодействовать в определенном круге вопросов, сообщает ТАСС.

»«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях <…>, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса», — заявил Блинкен.

Он пояснил, то освобождение из-под страны баскетболистки Бриттни Грайнер является свидетельством того, что Россия и Соединенные Штаты способны прийти к согласию без каких-либо дополнительных двусторонних договоренностей.

Блинкен заявил, что передача Виктора Бута России является «трудным решением» и что Госдеп США будет продолжать попытки освободить из-под стражи Пола Уилана.