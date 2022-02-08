Россия годами тщательно готовилась к «захвату» Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016–2020 годах Василий Бурба рассказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Как он утверждает, Крым был присоединен к России в результате спецоперации, которая «шла более двух-пяти лет».

По словам экс-разведчика, российская сторона, в частности, активно раздавала гражданство жителям полуострова и юго-востока страны. «Внедрялись российские граждане во все органы власти», — сказал Бурба.

Украинское руководство, как он отметил, до 2014 года не обращало внимание на эту подготовку, поэтому «проспало» присоединение полуострова к России и начало войны в Донбассе.

«Это наша ошибка, и мы за это поплатились», — сказал бывший военный. Он утверждает, что у украинской разведки заранее были данные о таком сценарии.