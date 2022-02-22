Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства и генеральных консульств с Украины, следует из заявления министерства иностранных дел РФ.

«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — указано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 2014 года посольство и генконсульства России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове многократно подвергались нападениям. Российским дипломатам не раз поступали угрозы расправы, а их автомобили поджигали. При этом власти Украины, как подчеркнули в МИД, не обращали внимание на происходящее. (Газета.Ру)