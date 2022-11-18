Заместитель министра обороны США Колин Кол заявил, что России в ближайшие 10 лет придется заниматься восстановлением своего военного потенциала, а не его развитием. заявил он сообщил на форуме «Манамский диалог», передает ТАСС.

«Что касается России, то мы на каждодневной основе наблюдаем ограничения ее военной техники и потенциала. Откровенно говоря, она в следующие десять лет или больше будет в основном концентрировать внимание на восстановлении своих вооруженных сил, а не на поддержании оборонных партнерств в мире, даже если у вас есть уверенность в ее технике», — сказал он.

Он также призвал союзников США на Ближнем Востоке не развивать военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем и воздерживаться от отношений с обеими странами.