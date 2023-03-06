Происходит то, что прогнозировалось многими экспертами- в России идет разлад внутри власти. В частности, среди высшего военного руководства РФ из-за значительных потерь и отсутствия достижений на фронте назревает конфликт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу требует взять Угледар. «В феврале текущего года Путин присвоил командующему Восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об «успехах» 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой», — сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

Вместе с тем, по данным украинского Генштаба, руководство бригады и военнослужащие россиян отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство, то есть идти на штурм хорошо укрепленных позиций Вооруженных сил Украины без какого-либо обеспечения и подготовки. И тут имеет смысл добавить, что потери россиян действительно колоссальные.

Только за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 930 оккупантов, и сейчас общие потери противника в личном составе превышают 153.000 человек. Также возросли потери врага в технике. Так, по состоянию на 5 марта уничтожено: танков ‒ 3 414 (+5 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин ‒ 6 692 (+9), артсистем – 2 426 (+12), РСЗО – 488 (+1), средств ПВО ‒ 248 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 071 (+5), автомобильной техники и автоцистерн – 5 299 (+10), спецтехники ‒ 232 (+2) единицы.

Кроме того, авиация Сил обороны 5 марта нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. Все это, безусловно, ослабляет российскую армию и, соответственно, накаляет обстановку внутри высшего военного и политического руководства РФ. По сути, ускорился поиск главного «козла отпущения», на которого будут повешены все неудачи в «захвате Киева за три дня».

В этой связи интересно, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о сборе митинга против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Между ними давно существует открытый конфликт. Об этом сообщают российские СМИ. Беглов является пропагандистом и соратником Путина. Пригожин сообщил о своей позиции относительно управления Беглова.

«Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного не зажравшегося, не заворовавшегося управленца? Просто позор. Больно смотреть, что народ терпит губернатора, который абсолютно охамел. Любой дворник будет справляться лучше него. Нам его подсунули, и мы сидим, почти четыре года терпим этот беспредел. #БегловВонИзПетербурга», – написал он в своих социальных сетях.

Также руководитель «вагнеровцов» стал призывать россиян выходить на митинг против губернатора Санкт-Петербурга. Важно отметить, что все призывы были удалены спустя несколько часов. Но тут , как в известном анекдоте, где ложечки нашлись, а осадок остался. Совершенно очевидно, что скрывать разрастание конфликтов внутри российской власти уже невозможно.

Ранее мы уже видели, как тот же Пригожин открыто конфликтовал с руководством минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Пригожин заявил, что Шойгу сознательно ограничил выдачу наемникам боеприпасов, чтобы уничтожить ЧВК. Скандал возник вскоре после запрета «Вагнеру» вербовать в свои ряды новых заключенных. Дошло до того, что в «Вагнере» обнародовали фото с десятками мертвых наемников, которые якобы погибли из-за дефицита артиллерийских снарядов.

«Это одно из мест сбора погибших. Это ребята, погибшие вчера из-за снарядного голода. Их должно было быть в 5 раз меньше», — отметил тогда Пригожин. Руководитель «Вагнера» прямым текстом назвал руководство минобороны предателями. «Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится, что ЧВК «Вагнер» не только боеприпасы не давать, но и не помогать авиатранспортом. Пока пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы ребята могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе, как попытка уничтожить ЧВК «Вагнер». Ее можно приравнять к измене родины», – посетовал он.

Как видим, медленно и верно ширится круг лиц, в той или иной степени задействованных в войне России против Украины, которые вступили в бескомпромиссный конфликт между собой. Остановить его уже невозможно. Наоборот, по мере того, как на фронт к украинской стороне будет поступать новое западное оружие и прошедшие обучение на нем украинские военнослужащие, ситуация для россиян станет еще более плачевной. И тогда грызня внутри военного и политического руководства РФ выйдет на еще более жесткий уровень. Соответственно, уже можно говорить о том, что Россия «беременна» бунтами, которые могут привести к смене власти с последующими трудно прогнозируемыми процессами, вплоть до раскола самой России на множество частей. Да, этот процесс может растянуться во времени, но начало ему, судя по всему, уже положено.