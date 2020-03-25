Российский Су-27 упал в акватории Черного моря

Самолет Су-27 потерпел крушение в акватории Черного моря во время планового полета.

Об этом сообщило Министерство обороны России, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 25 марта около 20.10 мск в 50 км от Феодосии. Самолет на некоторое время пропал с радаров, после чего был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.

В настоящее время к месту крушения направились самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота. Поисково-спасательные службы будут искать летчика.

«Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями», — добавили в ведомстве.