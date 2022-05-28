Россия стала лидером списка стран, которые создали в Турции компании с иностранным участием. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты республики.

В апреле российские бизнесмены учредили в этой стране 136 фирм. В марте россияне зарегистрировали 65 предприятий. Рост за месяц составил 112%.

По большей части россияне открывают компании в Анталье. По словам руководителя городской торгово-промышленной палаты Давута Четина, в апреле отметили «русский бум» по созданию коммерческих структур с российским участием.

Во всей Турции всего в апреле появилось 1 650 компаний с иностранным участием. На втором после России месте занял Иран (120 компаний). За ним следуют Сирия (52) и Германия (49).