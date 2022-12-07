Российские миротворцы в нарушение своих полномочий не пропускают азербайджанских журналистов в Ходжалы, где проходят переговоры представителей азербайджанского правительства и руководства российского миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что группа азербайджанских специалистов, направленная в Карабахский регион Азербайджана для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и связанных с этим экологических последствий, в среду продолжит обсуждения с командованием российских миротворческих сил (РМК) в Ходжалы.