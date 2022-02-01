31 января 2022 года в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан состоялся «Круглый стол» с участием известных писателей и общественных деятелей Азербайджана, чья деятельность связана с русским языком, сообщает #.

Участники встречи рассказали об условиях, в которых они работают, обменялись мнениями и опытом.

Как отметил ведущий «Круглого стола» политолог, руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, в многонациональном Азербайджане проживают люди, говорящие едва ли не на большинстве языков бывшего Советского Союза. Многие азербайджанские СМИ освещают события, происходящие в стране на русском языке, а известные писатели, артисты, общественные деятели и популярные артисты имеют возможность творить на этом языке. Изучение русского языка в республике поддерживается на государственном уровне.

Участник «Круглого стола» известный писатель-фантаст, публицист и журналист Александр Хакимов считает, что проблема с изучением русского языка раздувается искусственно. «Я вполне понимаю тех, кто ратует за азербайджанский язык — ведь родной язык есть душа народа, его, родной язык, следует беречь и передавать от поколения к поколению. Родной язык необходимо знать и беречь — это аксиома. Но отказываться при этом от других языков — просто глупо. Пусть, кто хочет, говорит на русском, кто хочет — на английском, лишь бы при этом любили Родину и уважали свой родной язык», — подвел писатель итоги своего выступления.



Другой участник «Круглого стола» главный редактор газеты «Каспий» Вячеслав Сапунов говорил о культурной роли русского языка в русскоязычной среде Азербайджана, о востребованности печатных изданий на русском языке, а также о том, что в книжных магазинах Баку интересуются литературой на русском языке.

В заключение участники встречи договорились чаще встречаться за «Круглым столом» для обсуждения актуальных в обществе тем.