Рик Дамс стал новым председателем ПАСЕ

Бельгиец Рик Дамс, представляющий «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE), был избран на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы в день открытия зимней сессии Ассамблеи в понедельник, 27 января. Дамс был единственным кандидатом на эту должность.

В своей речи бельгийский политик призвал Ассамблею «сконцентрироваться на ценностях, а не на национальных интересах», а также на защите прав человека, демократии и верховенства закона. «Мы являемся Советом Европы, но, кроме этого, мы еще и Совет Европейцев, — сказал он. — Быть равными не значит быть одинаковыми, но это значит хранить и разделять одни и те же ценности».

По собственным словам, во время своего председательства в ПАСЕ, которое продлится ровно год, Рик Дамс собирается уделять особое внимание связи между правами человека и окружающей средой. При этом он призвал к созданию особого протокола к Европейской конвенции по правам человека, касающегося проблемы изменения климата. (DW)