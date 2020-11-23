Reuters сообщил о спорах России и Турции из-за миротворцев в Карабахе

Между Россией и Турцией возникли споры из-за размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, разногласия вызваны тем, что Анкара хочет открыть в регионе собственный наблюдательный пункт, независимый от единого координационного центра.

При этом Россия выступает против турецкого пункта в Карабахе. Источник рассказал, что переговоры по этому вопросу продолжатся в Москве, Анкара рассчитывает на компромиссное решение.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. (gazeta.ru)