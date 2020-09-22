Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

22 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Турции выразил соболезнования главе нашего государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью вчера азербайджанского военнослужащего в результате провокации Армении на государственной границе.

Выразив признательность за проявленное внимание и соболезнования, Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, постоянно оказываемую Азербайджану Президентом Турции и турецким народом в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Главы государств подчеркнули, что дружественные и братские Турция и Азербайджан, как всегда, и дальше будут рядом друг с другом.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между нашими странами.